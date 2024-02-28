После шести можно: россиянам развеяли мифы про правильное питание

Нутрициологи ответили россиянам на самые распространенные вопросы о здоровом питании, которые в обществе по неизвестной причине приняли как факт. Ответы передает портал «Дни.ру» .

Врачи не могут сказать, что завтрак самый полезный прием пищи. Ведь главное то, что входило в первый прием пищи. По правилам здорового питания, в нем должны быть жиры, углеводы, белки, минералы и витамины, но все в максимально сбалансированных пропорциях. Наличие правильного завтрака помогает снизить риск развития диабета второго типа, сердечно‑сосудистых болезней и ожирения. Отсутствие первого приема пищи не отразиться на человеке, если он не испытывает голода.

Второй миф: ужинать после 18:00 вредно. Нутрициологи это опровергают, так как можно поесть даже в 21:00. Главное, чтобы все происходило за два часа для сна. В идеале, если человек ложится в 23:00, а ужинает в 20:00. Таким образом пища успеет усвоиться, позволяя организму уйти на заслуженный отдых.

Но особенно много споров в Сети распространяется из-за диет и подходов к питанию. Например, многие убеждены, что есть по 5-6 раз в день может быть полезным. Но врачи отметили, что такой тип питания помогает лишь людям с высоким сахаром или ожирением. Всем остальным можно употреблять пищу стандартно, 3 раза в день с перекусами. Лучше всего есть по голоду и не переедать, а отдельные планы по питанию составить с участием специалистов.

Отметим, что вся информация предоставлена в ознакомительных целях. Для приема витаминов, изменения рациона и других перемен лучше обращаться к врачу.

Ранее сообщалось, что врач дала советы по питанию беременным. Она назвала для них продукты-табу.