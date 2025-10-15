После скандала: кто временно руководит Кинельским районом вместо уволенного матом Жидкова
В Кинельском районе Самарской области обязанности главы, уволенного после скандального инцидента с нецензурной бранью, временно исполняет его первый заместитель Дмитрий Григошкин. Об этом российский чиновник сообщил в беседе с изданием «Подъем».
Григошкин пояснил, что в соответствии с установленным порядком, в случае отсутствия главы муниципального района и его неспособности выполнять свои обязанности, их исполнение возлагается на первого заместителя.
Раскрывая текущий статус своего бывшего начальника, Григошкин сообщил, что Юрий Жидков в настоящее время находится на больничном, отметив, что его состояние стабильное.
