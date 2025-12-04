После скандала с пытками: волна проверок накрыла частные реабилитационные центры России

По всей России началась масштабная операция против частных реабилитационных центров после шокирующих историй о пытках и незаконном удержании пациентов. Первыми под удар попали владельцы элитных сетей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Правоохранительные органы начали масштабные проверки в сфере частной реабилитации. Поводом стали жалобы пациентов на издевательства и пытки в центрах, которые позиционировались как элитные. Первым был задержан гендиректор сети «Антонов PRO», которую ранее рекламировали знаменитости. Ему грозит до восьми лет лишения свободы по делу о незаконном лишении свободы.

Пострадавшие из центра в Малом Видном, входящего в сеть, сообщали об ужасающих условиях: пациентам с ВИЧ и гепатитом неделями запрещали мыться, а также принудительно давали сильнодействующие препараты без врачебного контроля. Вслед за этим были задержаны финансовый директор сети и ее волонтеры.

Волна арестов не ограничилась одной сетью. В Егорьевске задержан владелец центра «Неугасимая надежда», где пострадали семь человек. Параллельно в Екатеринбурге арестовали сотрудников детского рехаба, связанного с аналогичным подмосковным центром, где применяли насилие к несовершеннолетним. Инциденты вскрыли системные проблемы в негосударственной реабилитационной отрасли.

Ранее сообщалось о том, что ВИЧ-инфицированный сотрудник рехаба Хоботовой насиловал своих подопечных.