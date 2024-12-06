После смерти Мадянова в Москве было открыто наследственное дело

В сентябре текущего года скончался известный артист Роман Мадянов. После его смерти было открыто наследственное дело, об этом сообщил юрист Денис Корягин. Его слова привело РИА Новости.

Эксперт заявил, что открытие дела о наследстве означает, что родня умершего приняла наследство. Этому делу был присвоен номер. Так полагается по правилам: близкие умершего человека в течение шести месяцев после смерти обязаны подать заявление о вступлении в наследство нотариусу.

«Если наследники не вступили в наследство в установленное для принятия время, то им предстоит обратиться с заявлением в суд для восстановления этого срока и признания наследников принявшими наследство», — указал Корягин.

В данном случае наследники подали заявление в изначально положенные законом сроки.

Мадянов скончался в возрасте 62 лет, это произошло 25 сентября 2024 года. За свою жизнь актер сыграл большое количество ролей в кинофильмах, телесериалах, а также спектаклях. В его честь захотели назвать улицу в Москве, общественники уже обратились с таким предложением к Министерству культуры РФ.