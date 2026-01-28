После снегопада в Одинцове появился необычный памятник работникам ЖКХ

После обильного снегопада в подмосковном Одинцове местные жители нашли креативный и душевный способ выразить благодарность работникам коммунальных служб. На одной из городских улиц появилась необычная снежная скульптура — снеговик, стилизованный под коммунальщика. Кто-то из горожан дополнил фигуру ключевым атрибутом настоящего работника — ярким оранжевым сигнальным жилетом со светоотражающими полосами, пишет REGIONS.

Фотография этого импровизированного памятника моментально стала вирусной в местных пабликах и социальных сетях. Под снимками собрались десятки позитивных комментариев от благодарных жителей. «Желаем нашим коммунальщикам сил и терпения!» — написали одни, а другие отмечали, что такой жест очень важен для поддержания духа людей, которые работают в любую погоду.

Представители городских коммунальных служб, в свою очередь, высоко оценили креативность и внимание со стороны одинцовцев. Они отметили, что подобные знаки признания действительно помогают в нелегкой работе, особенно в период зимних снегопадов. Коммунальщики пообещали, что будут стараться бережно сохранять этот народный арт-объект, посвященный их ежедневному труду, пока позволяет погода. По их словам, без усердной работы дворников и дорожных рабочих город буквально оказался бы скован снежным панцирем.

