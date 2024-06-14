После страшного ДТП в Благовещенске возбуждено уголовное дело – СК

Вечером пятницы, 14 июня, в Благовещенске Амурской области произошло страшное ДТП. Водитель минивэна на большой скорости въехал в толпу людей на тротуаре. Погибло минимум трое – в том числе двое детей, еще несколько человек пострадали.

В официальном канале СК России сообщили о том, что водитель автомобиля был пьян, не справился с управлением на въезде в Благовещенск со стороны села Чигири и выехал на тротуар, где сбил людей.

Стало известно, что возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ, идет расследование, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, а сам подозреваемый задержан. По данным SHOT, водитель несся со скоростью 100 километров в час, а при проезде на «зеленый» не сбавил скорость и выехал на перекресток, после чего и на тротуар.