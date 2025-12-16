Школьница рассказала, как учительница спасала детей во время нападения в Одинцово

Стали известны детали героических действий одной из учительниц, сумевшей спасти жизни детей в одинцовской школе. О них NEWS.ru рассказала ученица второго класса, где преподавала педагог.

Услышав крики и осознав приближающуюся опасность, женщина моментально забаррикадировала дверь в класс, используя школьные парты и стулья.

Чтобы дополнительно обезопасить учеников, она распорядилась, чтобы дети спрятались под этими же столами. Оценив обстановку, педагог организовала эвакуацию учеников через окна.

Напомним, жуткая трагедия разыгралась в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа. Там девятиклассник устроил резню — ударил ножом десятилетнего мальчика и ранил охранника. Подросток задержан. Он признался в преступлении.

Ранее стало известно, что учительница заслонила собой детей в одинцовской школе.