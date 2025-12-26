После трагедии в одинцовской школе остался вопрос: учительница-героиня призналась, о чем сожалеет после спасения детей

Подвиг учительниц Алины Фейзуллаевой и Анастасии Жидовой в школе при нападении — это не просто эмоциональный порыв, а практически отработанный алгоритм действий в экстремальной ситуации, который может служить уроком безопасности. Однако, как пишет REGIONS , даже спустя время преподаватели признаются, что их будет мучить один вопрос об инциденте, где даже при достаточных усилиях не удалось избежать трагедии.

Трагические события 16 декабря в Успенской школе Одинцовского округа, к сожалению, унесли жизнь одного ученика. Однако хронология того дня и детальный анализ действий педагогов показывают, что именно их слаженные и решительные поступки предотвратили куда более масштабную катастрофу.

Первым и решающим шагом, который предприняли обе учительницы, оценив опасность, стало немедленное блокирование входа в учебный кабинет. Забаррикадировав дверь, они физически преградили нападавшему путь к детям, создав критически важный временной буфер. Вторым четким действием стала организация экстренной эвакуации через окна. Алина Фейзуллаева лично помогала ученикам покинуть помещение, обеспечивая организованный выход из зоны прямой угрозы. Эти два тактических решения — изоляция от опасности и оперативный вывод людей по альтернативному пути — легли в основу спасения десятков жизней.

Лицо Алины сегодня видит каждый житель Дербента — на огромных экранах портрет молодой учительницы, спасшей детей от нападавшего. Ей вручают высшие награды, о ней пишут СМИ, но сама Фейзуллаева признается: она с сожалением задает себе вопрос об этой трагедии, на который нет ответа.

«Всю жизнь эта картина будет перед моими глазами и всю жизнь меня будет преследовать мысль „Что же можно было сделать в этой ситуации, чтобы спасти жизнь мальчика?» — рассказала она.

Власти Одинцовского округа, комментируя произошедшее для REGIONS, подчеркнули, что вопросы профилактики и безопасности находятся на постоянном контроле. В образовательных учреждениях ведется системная работа, включающая «Разговоры о важном» и вовлечение подростков в активную социальную деятельность.

Подвиг педагогов, отмеченный высшей наградой Дагестана — родины Алины Фейзуллаевой, и ее портреты на экранах Дербента — это не только дань уважения, но и напоминание о конкретных, жизненно важных действиях, которые в экстренной ситуации должен знать каждый ответственный взрослый.

Ранее сообщалось, что после трагедии в Одинцове люди массово несут к школе цветы и игрушки.