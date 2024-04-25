После удара ВСУ по Токмаку погибли мирные жители

После удара вооруженных сил Украины по запорожскому Токмаку, который был нанесен 25 апреля, погибли мирные жители. Об этом на своей официальной странице сообщает губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Как заявил глава региона, пензенские спасатели принимают участие в разборе завалов пятиэтажки на улице Куйбышева, куда днем в четверг попал вражеский снаряд. Точное количество пострадавших устанавливается, но уже есть сведения о раненых и погибших.

Также Мельниченко сообщил о том, что из-за взрывной волны повыбивало окна и двери в еще четырех жилых строениях и детском саду. В дошкольном учреждении также оказалась пробита крыша. Пензенские спасатели продолжат работу в Токмакском районе.

Ранее мы писали о том, что Великобритания готовится передать Украине бомбы Paveway IV. Однако, все не так просто. Один из экспертов заявил, что у украинцев могут возникнуть проблемы по причине отсутствия оборудования, необходимого для использования подобных снарядов.