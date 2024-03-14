Столтенберг признал, что по российским кораблям Черноморского флота ВСУ били ракетами НАТО

На протяжении последних двух лет вооруженные силы Украины наносили удары по российским кораблям Черноморского флота ракетами, которые были переданы ей блоком НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова, сказанные генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом в ходе ежегодного отчета.

Во время доклада он заявил, что по российским кораблям Черноморского флота били ракетами Scalp и Storm Shadow, которые передали Украине входящие в НАТО страны. Столтенберг при этом выразил уверенность, что данный факт говорит о важности новых поставок ракет и передач их Киеву. При этом, генсек не стал приводить информацию о том, кто добывал разведывательные данные и указывал цели, по которым надо наносить удары.

Ранее мы писали о том, что Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения в Белгородской области диверсионной группы вооруженных сил Украины. В бою в районе деревни Сподарюшино украинцы потеряли до 195 человек, три ББМ и другую технику.