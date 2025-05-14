После встречи с президентом Путиным премьер Малайзии лестно высказался о России

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время брифинга после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о чувстве восхищения, которое он испытывает из-за отношений между своей родиной и РФ. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам Ибрагима, он уже говорил Путину о том, что восхищается имеющимися между государствами связями.

«Потому что я понимаю историю, культуру и огромный вклад в том, что касается литературы, искусства и балета», — заявил премьер Малайзии.

На состоявшейся встрече Ибрагим также рассказал о том, что Малайзия считает Россию своим большим другом.

Во время посещения РФ малайзийский премьер проводил рабочие совещания и с другими представителями российской стороны, которые касались сотрудничества в различных сферах.