После взрыва во Владикавказе задержаны трое подозреваемых, включая блогера-пиротехника

Во Владикавказе правоохранители задержали троих предполагаемых виновников трагедии, разыгравшейся в центре города 10 апреля. Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Baza, речь идет о владельце помещения, где произошел взрыв, а также о двух организаторах нелегального производства пиротехники. Одного из них, 30-летнего Константина Сухарева, называют автором специализированного блога о фейерверках.

Имена задержанных приводятся следующие: 42-летний Роман Г. — собственник склада, 28-летний Станислав Усов и 30-летний Константин Сухарев, которые, по версии следствия, наладили подпольный выпуск взрывоопасной продукции.

Днем в субботу, 11 апреля, глава Северной Осетии Сергей Меняйло официально подтвердил, что подозреваемые в организации нелегального производства находятся под стражей. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Чрезвычайное происшествие случилось днем ранее в Партизанском переулке, где на складе с фейерверками прогремел мощный взрыв. По последним данным, жертвами трагедии стали два человека. Еще 15 человек получили травмы различной степени тяжести, среди них — двое детей. Медики оценивают состояние одного из пострадавших как крайне тяжелое.

