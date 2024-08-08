Последние приготовления перед открытием ведутся в новом детском саду в подмосковной Лобне

На финишной прямой строительство большого современного детского сада, рассчитанного на 330 малышей, в микрорайоне Катюшки в подмосковной Лобне. Об этом заявили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Сейчас на объекте более тридцати строителей, которые устанавливают детскую мебель, а также ведут пусконаладку инженерных систем. Ожидается, что сад общей площадью пять тысяч квадратных метров сможет вместить 14 групп детей от 1,5 до 7 лет.

На территории детсада разместятся прогулочные игровые площадки с теневыми навесами и две спортплощадки. При этом новый современный детский сад отвечает всем требованиям комфорта, безопасности и всестороннего развития детей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что почти тысяча образовательных комплексов откроются в Подмосковье к началу учебного года.