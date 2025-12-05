Последние теплые выходные: синоптики предупреждают о резком похолодании в Челябинской области

Челябинскую область ждет резкий перелом погоды в начале новой недели. Как сообщил Гидрометцентр, на смену теплым декабрьским дням придут сильные морозы, которые опустят столбики термометров до -26 градусов.

Синоптики объясняют, что причиной станет мощный холодный антициклон, который начнет продвигаться с северо-запада. Это приведет не только к понижению температуры, но и к ее отклонению от климатической нормы на 4-8 градусов в сторону похолодания.

По предварительным прогнозам, самые суровые морозы ожидаются в ночь на 9 и 10 декабря. В эти дни температура в регионе может опуститься до -21...-26°C. Однако уже в последующие дни ледяная хватка начнет ослабевать.

При этом текущие выходные станут своеобразной «передышкой» перед морозами. В субботу и воскресенье температура будет оставаться на 7-10 градусов выше сезонной нормы, а снег ожидается лишь местами. Перелом наступит в ночь на понедельник, когда ветер сменится на северный и принесет с собой арктический воздух. Вместе с похолоданием на Южный Урал придут снегопады, которые в северных районах могут быть сильными, увеличив высоту снежного покрова на 4-8 сантиметров.

