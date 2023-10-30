Последние участники беспорядков покинули территорию аэропорта Махачкалы - СМИ

Как передает интернет-ресурс «Что там у дагестанцеV», 30 минут назад летное поле, сам аэропорт и прилегающая территория полностью очищены силовиками от толп сочувствующих Палестине, устроивших массовые беспорядки.

Что касается борта Дубай-Махачкала, простоявшего более пяти часов на взлетной полосе, то, как передает Baza, самолет отбуксировали, пассажиров сняли с рейса и разместили в отеле.

Напомним, в воскресенье, 29 октября, в махачкалинский аэропорт проникла толпа мужчин после извещения о том, что туда прибывает авиарейс из Израиля. Митингующие заблокировали терминал. На место были вызваны подразделения спецназа.

В результате захвата махачкалинского аэропорта пострадали уже не менее 10 человек, сообщил Минздрав Дагестана. По данным ведомства, среди них шесть представителей силовых структур, а также четыре гражданских.