Последний аккорд скандала: что же на самом деле осталось в элитном жилье после выезда Долиной?
Адвокат Лурье рассказала, что в бывшей квартире Долиной осталась мебель
Фото: [Митинг-концерт «Мы вместе» на Васильевском спуске/Медиасток.рф]
Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила, что из квартиры в Хамовниках, которую приобрела ее доверительница у певицы Ларисы Долиной, вывезены все личные вещи бывшей владелицы. На месте осталась только та мебель, которая была указана в приложении к договору купли-продажи, сообщает РИА Новости.
По словам адвоката, процесс прошел тихо и мирно, претензий у сторон не возникло. Ранее утром в квартире работали судебные приставы вместе с представителями Долиной и Лурье для обеспечения выселения в рамках исполнительного производства.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года постановил выселить Ларису Долиную из этой квартиры, а также снять с регистрационного учета ее дочь и внучку. Решение вступило в силу немедленно. Верховный суд России еще 16 декабря признал Полину Лурье законной собственницей недвижимости, отменив более ранние решения в пользу певицы, которая ссылалась на введение в заблуждение мошенниками.
