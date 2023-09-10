Последний день голосования начался в Московской области

Все избирательные участки открылись в Московской области в 08:00 для проведения последнего дня голосования. Местные жители смогут проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования или на избирательных участках.

«В 8:00 в Подмосковье открылись 3 971 избирательный участок: 3 928 — образованы в общем порядке, а также 43 временных участка. Члены участковых избирательных комиссий приступили к проведению голосования», — сообщили в соцсетях областной Избирательной комиссии.

За проведением выборов следят общественные наблюдатели из специально созданного Центра общественного мониторинга, которые также приступили к работе.

Напомним, что выборы в Подмосковье проводились также 8 и 9 сентября. В регионе проходят 12 избирательных кампаний. Граждане выбирают губернатора Подмосковья. Кроме того, проходят дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17 и выборы в органы местного самоуправления в 10 муниципалитетах.

Ранее сообщалось, что в дни выборов в Подмосковье для членов избиркомов будет работать линия психологической помощи.