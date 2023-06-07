Последний дом в ЖК «Видный город» в Ленинском округе получил кадастровый номер

Еще одна новостройка в жилом комплексе «Видный Город», расположенном в Видном Ленинского округа, получила кадастровый номер. Это последний дом в ЖК, поставленный на кадастр. Об этом сообщили в региональном Минжилполитики.

Работа проводилась совместно с региональным Управлением Росреестра, все здания ввели в эксплуатацию в начале года. Объект расположен на улице имени народной артистки СССР Галины Вишневской. Отметим, что теперь жильцы смогут оформить право собственности на новое жилье, зарегистрироваться по месту жительства, осуществить прикрепление к медучреждению и не только.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье — второй регион в России по численности населения. По его словам, рост по данному показателю в области опережает по темпам остальные регионы.