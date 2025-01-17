SHOT: последний лидер ОПГ «Тверские волки» женился в колонии

Последний лидер группировки «Тверские волки», который застрелил убийцу Михаила Круга, женился в исправительном учреждении и принял фамилию своей жены, сообщил телеграм-канал SHOT.

Согласно полученной информации, Александр Осипов, известный под прозвищем Младший волк, отбывающий пожизненное заключение, пытается эмоционально дистанцироваться от своих прошлых поступков перед предстоящими судебными разбирательствами.

Известно, что 47-летний Осипов вступил в брак в колонии ИК-6 «Снежинка» в Хабаровском крае, где отбывает наказание за серию убийств в составе ОПГ «Тверские волки». При заключении брака он выбрал фамилию своей новой супруги, и теперь его зовут Александр Ширшов.

Как сообщает SHOT, женщиной, решившей связать свою жизнь с пожизненно осужденным, стала 39-летняя жительница поселка Троицкий Свердловской области. Она работала секретарем в суде и имела значительное количество долгов.

Их связь началась, когда Осипов отбывал срок в ИК-56 «Черный беркут» в Свердловской области. Ширшова регулярно навещала его и приносила передачи. Пара решила пожениться спустя два года после перевода Осипова в «Снежинку».

Сейчас Александр, известный как Ширшов, находится в СИЗО-1 Твери. В ближайшее время его ожидают суды по делу об убийстве Михаила Круга, на которых он встретится с бывшим сообщником по ОПГ — киллером Александром Агеевым, также известным как Стрелок.

Александра Ширшова (ранее Осипова) в банду «Тверские волки» ввел его отец Анатолий Волк Осипов, который был правой рукой лидера Александра Лома Костенко и возглавлял отряд наемников.

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