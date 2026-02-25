Последний писк моды: в Европе выпустили аксессуар в виде анальной пробки

Немецкий бренд выпустил в продажу сумку, которая мгновенно стала вирусной, пишет «МК». Аксессуар выполнен в виде анальной пробки с пушистым хвостом. Изделие из полиуретана доступно в двух цветах – классическом черном и серебристом, а его цена составляет €129, что примерно равно 11,6 тыс. рублей.

Производитель не скрывает провокационную суть товара, и новинка уже вызвала волну обсуждений в соцсетях и СМИ — от восторга до резкой критики. Многие пользователи называют это «последним писком» моды, другие возмущаются откровенностью.

Этот случай укладывается в общий тренд на шокирующие элементы в одежде и аксессуарах. В октябре 2025 года российский бренд уже выпускал сапоги с каблуком в форме мужских гениталий, которые тоже собрали массу комментариев.

Эксперты отмечают, что такие вещи рассчитаны на привлечение молодой аудитории и отлично работают на вирусность в интернете.

