Последний романтик Балашихи: одно слово из листьев стало вирусным признанием в соцсетях

В Балашихе развернулась небольшая, но трогательная драма примирения, которая благодаря интернету получила широкую огласку. Неизвестный молодой человек выбрал для извинений перед своей девушкой по имени Ника нестандартный и очень кинематографичный способ извиниться, пишет REGIONS .

Прямо под окнами дома девушки на улице Маяковского, 5, возлюбленный выложил послание из осенних листьев: «Ника, прости. Я тебя люблю». Как сообщил телеграм-канал «В Балашихе|Все новости», автор этого признания продумал все до мелочей. Несмотря на отсутствие авторской подписи, гигантские буквы были расположены так, чтобы их можно было легко прочитать даже с верхних этажей многоэтажного здания. Кроме того, место было выбрано не случайно — в темное время суток его освещает уличный фонарь, что делало послание видимым и в ночные часы.

Фотография этой лиственной исповеди мгновенно разлетелась по социальным сетям, вызвав бурю обсуждений. Реакция интернет-пользователей оказалась неоднозначной и расколола аудиторию на два лагеря. В спорах о современной романтике столкнулись традиционные и цифровые ценности.

Одни комментаторы, подобно пользовательнице Марине, выразили скепсис из-за того, что признание вышло не приватным. Однако нашлось множество и тех, кого этот жест искренне растрогал. Для них неизвестный ухажер предстал «последним романтиком», чьи шансы на прощение выглядят очень высокими.

«Отправить сообщение занимает минуту, а создать такую красоту — минимум час. Это значит, что человек действительно сожалеет и готов тратить на любимую время и силы. К тому же это не краска, которая изменит вид тротуара на долгие месяцы, а всего лишь листья», — аргументировал свою позицию подписчик Вадим С.

Исход этой истории примирения пока остается загадкой. Неизвестно, смог ли виновник торжества завоевать прощение Ники. Однако в интернете уже началось народное движение: пользователи активно призывают жильцов дома на Маяковского, 5, стать свидетелями и, возможно, даже посодействовать долгожданному примирению влюбленных. Эта осенняя история напомнила многим о ценности личных, пусть и экстравагантных, усилий в эпоху цифрового общения.

