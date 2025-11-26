Церемония с турбинами: вертодром в Подмосковье превратился в свадебную площадку

Жители Одинцовского городского округа получили возможность зарегистрировать свой брак на нестандартной локации — вертодроме в Аксиньино. Как пишет REGIONS , эта площадка, предназначенная для взлета и базирования вертолетов, теперь выполняет и функцию выездной брачной церемонии, следуя современному тренду на персонализацию свадебных мероприятий.

Для организации торжества будущим молодоженам необходимо подать стандартное заявление в местный отдел ЗАГС, а также заполнить специальную форму на интернет-сайте вертодрома. Как сообщают организаторы, пары могут самостоятельно выбрать наиболее удобные дату и время для церемонии, а также согласовать все детали с администрацией комплекса, которая помогает создать уникальную атмосферу.

По словам менеджера компании, помимо самой регистрации, гости могут заказать дополнительную услугу — воздушную прогулку. На площадке также предусмотрено участие профессиональных музыкантов и церемониймейстера для проведения торжественной части.

«Можно заказать «час полета» непосредственно на вертодроме. Стоимость такой услуги составит около 215 тысяч рублей», — подчеркнула менеджер компании.

Как отмечают представители вертодрома, необычная локация уже успела завоевать популярность, и церемонии бракосочетания здесь заказывают на регулярной основе. Эта тенденция соответствует общей статистике по региону.

Согласно информации пресс-службы Министерства социального развития Московской области, каждая пятая пара в Подмосковье сегодня отдает предпочтение выездной регистрации, стремясь сделать свое торжество по-настоящему уникальным и запоминающимся.

Для удобства планирования в Подмосковье функционирует специализированный интернет-портал «Свадьбы Подмосковья», где можно выбрать подходящее место для проведения брачной церемонии. Предварительным условием является подача электронного заявления на регистрацию брака через Единый портал государственных услуг.

