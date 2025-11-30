Последний сюрприз ноября: жителей Москвы предупредили о капризах погоды и аномалиях

Синоптик Михаил Леус рассказал, какая погода ожидается в Москве в воскресенье и понедельник, 30 ноября и 1 декабря соответственно. По его словам, последний день осени будет сопровождаться осадками, а на снег москвичи могут пока не рассчитывать.

Наступающая неделя в Москве начнется с аномально теплой для конца ноября погоды, которую обеспечивает мощный антициклон. Однако уже сегодня его влияние ослабнет: с северо-запада к столице подойдет облачная гряда атмосферного фронта, которая принесет плотную пелену облаков и местами небольшие дожди.

Несмотря на это, температурный режим останется выше климатической нормы. Столбики термометров покажут днем +3…+5°, в Подмосковье — от +1 до +6°. Ветер будет южным, слабым, всего 2-7 м/с, что дополнительно смягчит погоду. Главной особенностью дня станет аномально высокое атмосферное давление.

«Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 мм рт. ст., что выше нормы», - отметил Леус.

Погода в понедельник стабилизируется — осадков не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся до 0…+2°, а днем воздух прогреется до +1…+3°.

Такие значения подтверждают тенденцию к затяжному осеннему теплу, отодвигающему приход настоящей зимней погоды. Синоптики поясняют, что виной тому — устойчивое положение атмосферных вихрей, которые продолжают качать в центральную Россию теплые воздушные массы с юга. Для горожан это означает, что традиционные для этого времени снегопады и морозы пока откладываются, а основным спутником на улице останутся дождевик и зонт, а не зимняя шапка и пуховик.

