«Последний звонок» в Ростовской области перенесли из соображений безопасности

Школы Ростовской области проведут торжественные линейки, посвященные «Последнему звонку», в закрытых помещениях. Такое решение принято региональным министерством образования в целях безопасности учащихся, педагогов и родителей. Об этом сообщает РИА Новости.

Официальные рекомендации по проведению торжественного дня уже направлены во все муниципальные образования области. В ведомстве подчеркивают, что подобные меры необходимы для обеспечения порядка и защиты участников мероприятий. Регион находится в приграничной с Украиной зоне.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выступил с инициативой отказаться от проведения выпускных в ресторанах и кафе, где подростки могут столкнуться с нежелательным примером со стороны взрослых. В регионе также введены дополнительные ограничения: все праздничные мероприятия должны завершиться до 18:00, а продажа алкоголя будет полностью запрещена на время выпускных и последних звонков.

Эти меры связаны с текущей оперативной обстановкой в приграничных районах.

Ранее сообщалось, что около 19 тыс. детей заканчивают школу в Нижнем Новгороде в этом году.