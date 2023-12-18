Последняя группа россиян была эвакуирована из сектора Газа

Спецборт МЧС России эвакуировал заключительную группу россиян из сектора Газа. Об этом сообщили в официальном канале ведомства 18 декабря.

Так, как мы и сообщали ранее, самолет Ил-76 прилетел за гражданами нашей страны в Каир из аэропорта Домодедово, после чего вывез 73 граждан. Среди этого числа оказались и 45 детей, уточнили в МЧС России.

Всего за период эвакуации россиян из сектора Газа удалось вывезти 1 124 граждан нашей страны, из них почти половина – 518 – дети. Также сотрудники спасали жизни эвакуируемых – так, трижды не дали умереть пострадавшим, а 480 раз оказали психологическую помощь.