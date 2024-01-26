«Последствия могут возникнуть через несколько дней»: какие проблемы со здоровьем ждут выживших в крушении Falcon 10

Выжившие при крушении самолета Falcon 10 россияне вернулись в Россию. Их встречали близкие в столичном аэропорту Внуково. Теперь, как рассказали эксперты, им потребуется серьезная помощь.

Огромная удача

По словам врача, сердечно-сосудистого хирурга и основателя международной сети клиник Сабира Айдаева, выжившим очень повезло.

«Это огромная удача — выжить в подобной авиакатастрофе. Хотя не могу не отметить и мастерство летчика, который смог посадить самолет на пике горы. Естественно, все это огромный стресс, который перенесли пассажиры, пилот и члены экипажа. Поэтому в первую очередь им понадобится помощь психологов и психотерапевтов», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Медик добавил, что, поскольку самолет приземлился на высоте четырех тысяч метров, надо обязательно осмотреть членов экипажа и медицинскую бригаду на предмет обморожения, развития пневмонии, травм и ссадин.

«Помощь должна быть оказана всесторонне и, естественно, надо внимательно наблюдать за здоровьем выживших для того, чтобы трезво оценить первичные последствия и отдаленные, которые могут возникнуть через несколько дней. Нужно исключить черепно-мозговые травмы, обморожения, переломы и оказать полноценную психологическую помощь, чтобы не появилось аэрофобии и других фобий, связанных с тем, что они пережили», — подытожил Айдаев.

Фото: [ Соцсети ]

Кого накажут?

Адвокат по гражданским и уголовным делам Елена Зарецкая добавила: если следствие установит вину обслуживавших самолет сотрудников в крушении, то их, возможно, привлекут к уголовной ответственности — за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

«Компенсации всем пострадавшим в соответствии с законодательством РФ в данном случае обязан выплачивать авиаперевозчик. При этом компенсации могут быть как материального, так и морального характера», — уточнила собеседница.

Ранее в СК назвали предположительную причину крушения самолета Falcon 10 в Афганистане.