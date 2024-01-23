СК назвал предположительную причину крушения самолета Falcon 10 в Афганистане

Следственный комитет назвал предположительную причину крушения самолета Falcon 10 в Афганистане и последующего падения. Об этом сообщает СК РФ .

По данным ведомства, самолет упал в горах Афганистана вечером 20 января, около 19.30. Известно, что самолет вылетел из Москвы в Таиланд за супружеской парой, которую должен был доставить в Москву. На обратном пути борт Falcon 10 потерпел крушение, в результате которого погибли пассажиры 1958 и 1959 годов рождения – муж и жена, их и забирал самолет.

Следователи продолжают заниматься выяснением деталей и всех обстоятельств случившегося, проводятся обыски, изучаются документы. По предварительным данным, причиной крушения самолета стал отказ двигателей.

Выжившие при крушении пилоты и медики пока не вернулись в Москву, ответственные лица решают вопрос об их перевозке в Москву.

Эксперты в области авиации рассказали, как экипажу самолета и врачам удалось пережить крушение.