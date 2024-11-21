Последствия непогоды ликвидировали в Лыткарине

Сотрудники аварийных служб завершили работы по ликвидации последствий непогоды в подмосковном Лыткарине. Об этом в своих социальных сетях сообщает пресс-служба администрации округа.

В сообщении уточнили, что из-за сильного ветра, порывы которого достигали 20 метров в секунду, упали несколько деревьев. В частности, этом произошло на Первомайской улице и Лыткаринском шоссе. Движение транспорта уже восстановили. Жителям Подмосковья напомнили, что обратиться в службу спасения можно по номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.