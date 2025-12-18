Последствия палача в белом халате: появились детали о состоянии впавшего в кому подростка в рехабе Хоботовой

В подмосковном Дедовске подросток, пострадавший от жестокого обращения в реабилитационном центре, принадлежащем психологу Анне Хоботовой, находится в состоянии комы. Состояние 16-летнего юноши, госпитализированного с множественными травмами, врачи оценивают как крайне тяжелое, передает Царьград со ссылкой на РЕН ТВ.

У пострадавшего обнаружены синяки, ссадины, кровоподтеки на лице и голове, ожоги на спине, гематомы на кистях и стопах, а также пролежни. Публике информация о пытках в центре стала известна после того, как 25 ноября Истринский суд санкционировал арест предполагаемого организатора группы, незаконно удерживавшей подростков. В ходе расследования было установлено, что в учреждении содержались 24 человека. Владелица центра Анна Хоботова задержана.

Ранее в интернете появились кадры, на которых спасатели вскрывают дверь центра, а внутри обнаруживаются угрожающие надписи, оставленные детьми.

