Согласно сообщению, опубликованному на сайте подмосковного главка МЧС, последствия пожара, который произошел в «Крокус Сити Холле» в результате теракта, полностью ликвидированы.

В соответствии с информацией, предоставленной в 18:40, оперативные службы завершили процесс ликвидации пожара.

Точные подробности о ходе ликвидации пожара пока не разглашаются, однако следует отметить эффективность совместных усилий всех вовлеченных структур. Работа спасателей и профессионализм сотрудников позволили оперативно минимизировать ущерб и предотвратить распространение огня.

В настоящее время проводится расследование происшествия для установления всех обстоятельств и причин теракта. Власти обещают, что виновные будут привлечены к ответственности согласно закону. Сейчас всех задержанных подозреваемых арестовали.

Ранее мы сообщали о том, что глава Таджикистана обратился к родителям после теракта в Подмосковье.