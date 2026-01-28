Последствия снегопада в Одинцове устраняют сотни рабочих и десятки машин

В Одинцовском городском округе организована масштабная ликвидация последствий сильного снегопада, который начался 26 января. По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до второй половины 28 января, в связи с чем коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме, сообщает сетевое издание REGIONS .

На уборку муниципальных автомобильных дорог общего пользования выведены 55 единиц техники, включая комбинированные дорожные машины и тракторы, а также более ста рабочих. В резерве находится дополнительный парк спецтехники, который может быть оперативно задействован при ухудшении обстановки.

Одновременно ведется расчистка дворовых территорий и общественных пространств. На этих участках задействованы сотни сотрудников и свыше двухсот единиц техники, включая средства малой механизации. В первую очередь очищаются маршруты общественного транспорта, подходы к социально значимым объектам и проезды к контейнерным площадкам.

В общей сложности на территории округа насчитывается около тысячи муниципальных дорог протяженностью более 700 километров. Кроме того, в зоне ответственности коммунальных служб находятся сотни дворов, общественных пространств, детских площадок и тротуаров.

Местные власти призывают жителей соблюдать осторожность, по возможности сократить поездки на личном транспорте и учитывать возможные задержки в работе общественного транспорта в период активной уборки снега.

