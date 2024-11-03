Последствия взрыва в многоквартирном доме в Вологде попали на видео

В Вологде взорвался самогонный аппарат в многоквартирном доме. Как сообщили в МЧС РФ, сильные повреждения получили две квартиры.

Неосторожное использование самогонного аппарата кончилось плачевно: устройство взорвалось, вызывав разрушения стен. Чудом не получила повреждений несущая конструкция, в противном случае пострадавших могло быть больше.

На опубликованных кадрах видно, как спасатели устраняют последствия взрыва, разбирают обломки стен и мебели, которая превратилась в щепки.

Ведомство уточнило, что в результате взрыва пострадали четыре человека, но госпитализация понадобилась двоим из них. 28 сотрудников и девять единиц спецтехники работают на месте ЧП.

В очередной раз гражданам напомнили, что несанкционированное производство алкоголя является незаконным, а также опасным делом.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на 30-м километре внутренней стороны Московской кольцевой дороги.