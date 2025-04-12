«Посмеялись от души»: Симоньян рассказала о реакции журналистов на санкции Зеленского

Журналисты из издания RT и агентства «Россия сегодня» посмеялись после того как узнали, что в их отношении введены санкции на Украине. Об этом в своем телеграм-канале сообщила руководитель этих организаций Маргарита Симоньян.

По утверждению главного редактора медиагруппы, она сама и ее коллеги посмеялись над тем, что их внесли в санкционный список за подписью украинского президента Владимира Зеленского.

«Коллеги передают спасибо: посмеялись от души. Отменяют путевки в санаторий Львова», — указала она.

Симоньян добавила, что журналисты видят, что сейчас происходит на Украине, и это очень не нравится украинскому лидеру. Она поблагодарила своих подчиненных за достойную работу, которую она также назвала блестящей.

Ранее сообщалось, что Зеленский выпустил указ о санкциях, куда внес 130 физических лиц и ряд организаций. Рестрикции были введены в отношении СМИ, журналистов, политологов и деятелей культуры, причем как россиян, так и украинцев.