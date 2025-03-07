Пособие при рождении ребенка увеличат до 50 тыс. руб.
Россиянкам увеличат выплаты за рождение детей
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Единовременное пособие при рождении ребенка могут увеличить до 50 тыс. рублей. С данной инициативой выступила группа депутатов фракции «Справедливая Россия – За правду».
Об этом со ссылкой на пресс-службу партии сообщает ТАСС.
Документ внесен на рассмотрение Госдумы.
Если законопроект будет принят, то в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» будут внесены соответствующие изменения.
Согласно действующему закону, размер такого пособия без учета индексации составляет 8 тыс. рублей.
На сегодняшний день, с учетом индексации с 1 февраля, размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет почти 27 тыс. рублей.
На повышение выплаты необходимо будет выделить 30 млрд рублей, добавил депутат.
Ранее сообщалось о том, что Путин продлил действие программы маткапитала до конца 2030 года.