Раскрыты новые детали об исполнителях теракта в «Крокус Сити Холле»
Захватившие «Крокус» террористы не были знакомы друг с другом до нападения
Фото: [Медиасток.рф]
Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» не были раньше знакомы друг с другом. Они встретились всего лишь за несколько дней до нападения на концертный зал, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева Олег Власов.
Все нападавшие приехали в Москву из разных городов. Например, Мирзоев — из Новосибирска. До личной встречи координация исполнителей теракта осуществлялась через Telegram, рассказал он.
Трагедия в «Крокусе Сити Холле» произошла 22 марта 2024 года. В тот вечер в здание концертного зала ворвались террористы и начали стрелять из автоматического оружия по людям, после чего подожгли зрительный зал.
Жертвами теракта стали 146 человек.
23 марта на территории Брянской области задержали всех четверых исполнителей теракта.
Преступники двигались в сторону Украины, где их уже ждали и подготовили для них окно для перехода через границу.
Ранее сообщалось о том, что исполнители теракта в «Крокусе» признаны вменяемыми.