Раскрыты новые детали об исполнителях теракта в «Крокус Сити Холле»

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» не были раньше знакомы друг с другом. Они встретились всего лишь за несколько дней до нападения на концертный зал, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева Олег Власов.

Все нападавшие приехали в Москву из разных городов. Например, Мирзоев — из Новосибирска. До личной встречи координация исполнителей теракта осуществлялась через Telegram, рассказал он.

Трагедия в «Крокусе Сити Холле» произошла 22 марта 2024 года. В тот вечер в здание концертного зала ворвались террористы и начали стрелять из автоматического оружия по людям, после чего подожгли зрительный зал.

Жертвами теракта стали 146 человек.

23 марта на территории Брянской области задержали всех четверых исполнителей теракта.

Преступники двигались в сторону Украины, где их уже ждали и подготовили для них окно для перехода через границу.

Ранее сообщалось о том, что исполнители теракта в «Крокусе» признаны вменяемыми.