Посол Антонов опроверг утверждение, что Карлсон является «проплаченным» агентом России

Российский посол в США Анатолий Антонов считает, что американский журналист Такер Карлсон не является ничьим агентом и не получал гонорара за беседу с Владимиром Путиным, пишет РИА Новости .

Дипломат отметил, что последние дни телефон посольства США разрывается: всем очень интересно узнать, приходил ли к ним Карлсон перед тем, как улетать в РФ. Часто спрашивают, получил ли журналист визу, уведомил ли властей и прочие не публичные детали.

«В отношении Карлсона звучат какие-то оскорбления, что он чуть ли не агент, что он чуть ли не получил какой-то гонорар или зарплату. Это такой бред, это такая чепуха. Это такой еще один пример двойных стандартов», - высказался Антонов.

Напомним, что визит Такера Карлсона стал полной неожиданностью для общественности в США и России. Изначально появились слухи, когда на улицах Москвы увидели машину с журналистом. Позже он сам обнародовал видео, где объяснил цель визита. Оказалось, что эпатажный ведущий приехал на интервью с Владимиром Путиным. Его опубликуют ночью 9 февраля. Беседа журналиста и российского президента продлится два часа.

Отметим, что последний раз Владимир Путин давал интервью западным СМИ еще в октябре 2021-го. Беседу провела ведущая CNBC Хедли Гэмбл.

Ранее журналисты из России выразили свое уважение и восторг в Такеру Карлсону, который не побоялся стать «мишенью» Запада.