Сотрудник посольства Чехии в России пойман на попытке контрабанды наркотиков

Дипломату, который работает в посольстве Чехии в качестве административно-технического персонала, грозит уголовная ответственность за попытку незаконного провоза сильнодействующих веществ.

Сотрудника посольства вызвали в МИД. Ему выразили решительный протест в связи с грубым нарушением закона и направили запрос в Чехию о лишении его иммунитета от уголовного преследования в России. В случае отказа дипломата отправят на родину.

Ранее сообщалось, что Путин отстранил от должности первого замминистра иностранных дел дипломата Владимира Титова, который занимал этот пост 11 лет.