Сотрудник посольства Чехии в России пойман на попытке контрабанды наркотиков
МИД РФ: сотрудник посольства Чехии уличен в попытке контрабанды наркотиков
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Сотрудника посольства Чехии в Москве уличили в попытке контрабанды наркотических веществ, сообщает РБК.
Дипломату, который работает в посольстве Чехии в качестве административно-технического персонала, грозит уголовная ответственность за попытку незаконного провоза сильнодействующих веществ.
Сотрудника посольства вызвали в МИД. Ему выразили решительный протест в связи с грубым нарушением закона и направили запрос в Чехию о лишении его иммунитета от уголовного преследования в России. В случае отказа дипломата отправят на родину.
Ранее сообщалось, что Путин отстранил от должности первого замминистра иностранных дел дипломата Владимира Титова, который занимал этот пост 11 лет.