Посол Израиля Гальперин: часть уехавших россиян возвращаются на родину

В последнее время россияне, которые мигрировали в Израиль, начали возвращаться в Российскую Федерацию. Об этом рассказала посол Израиля в Москве Симона Гальперин в интервью ТАСС.

По ее словам, некоторые из этих людей оформляют гражданство и на время приезжают в Израиль. Хотя точных данных нет, известно, что многие возвращаются в Россию из-за наличия работы и привычного образа жизни.

При этом, по ее мнению, есть и те, кто предпочитает оставаться «на границе» между двумя странами. Израиль без проблем признает гражданство сразу нескольких стран, включая двойное, тройное и даже четверное. Поэтому для граждан это не представляет сложности, заключила она.

Ранее посол еврейского государства в Москве Симона Гальперин заявляла, что ее страна будет представлена на параде 9 Мая.