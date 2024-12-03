Посол Келин: в Великобритании восхитились применением «Орешника»

Баллистическая ракета «Орешник» в действии сильно впечатлила британское общество. Об этом в эфире RT заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

По словам собеседника, официальные лица в Великобритании держатся одной позиции и пытаются делать вид, что их не впечатляет российская разработка. Однако на деле многие стали делиться и другими заявлениями: все они утекли в СМИ, стали «тревожными мнениями» для Запада.

Так, экономист Ричард Вольф заявил, что «Орешник» шокировал представителей США не меньше, чем британцев. The Washington Post отмечал, что Европа приняла запуск как зарю новой ракетной эры.

Напомним, что Владимир Путин выступил 21 ноября и сообщил о запуске и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Ей нанесли удар по «Южмашу» в качестве ответа на нападения ВСУ на территории РФ.

Ранее обозреватели National Interest заявили, что Россия «показала зубы», запустив ракету «Орешник».