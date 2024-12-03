Бывший депутат Рады Царев назвал причину удара «Орешником» по «Южмашу»

Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев объяснил, почему для первого удара «Орешника» был выбран находящийся в Днепре Южный машиностроительный завод. Его мнение публикует «Царьград».

Спикер обратил внимание на то, что основная часть рабочих цехов «Южмаша» расположена под землей, на глубине свыше восьми метров, а еще они очень сильно укреплены бетоном. Объект строился во времена СССР с учетом того, что по нему может быть нанесен ядерный удар.

Как заявил бывший депутат, в настоящее время на заводе осталось производство корпусов ракет из запчастей, поступающих с территории Великобритании. С его же слов, летательные аппараты называют «Нептуном» или какими-то другими украинскими названиями.

Царев считает, что именно по этой причине сюда и бил «Орешник». Также это был сигнал для всех западных стран и лично президента США Дональда Трампа, который в 2019 году не стал принимать решение о выходе из Договора об ограничении применения ракет малой и средней дальности.

Ранее сообщалось о том, что на заключительной встрече 2024 года члены Североатлантического альянса будут обсуждать использование «Орешника».