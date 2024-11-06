Посол Молдавии вызван в МИД России

Посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий был вызван в МИД России и ему заявили решительный протест из-за ограничения прав и свобод российских наблюдателей, которые в составе ОБСЕ следили за выборами президента. Соответствующая информация была опубликована в сообщении внешнеполитического ведомства России.

Уточняется, что наблюдатели были членами миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека, однако перед дебютным туром голосования и конституционного референдума о вступлении в Евросоюз, власти Молдавии отказали в аккредитации пяти наблюдателям от России. При этом даже не была объяснена причина такого решения. А перед стартом второго тура в аэропорту Кишинева трем членам миссии от нашей страны запретили въезжать на территорию Молдавии. Такое решение было принято несмотря на наличие актуальной аккредитации, полученной от молдавского Центризбиркома.

В МИД РФ заявили, что подобные поступки являются грубым игнорированием Кишиневом своих международных обязательств. В частности, речь о Копенгагенском документа СБСЕ и Конвенции СНГ 2002 года о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод, одной из участниц которых является Молдова.

Российские дипломаты в своем заявлении отметили, что подобным образом кандидат в состав ЕС показал, к каким ценностям стремятся руководители государства. В МИД также сообщили о направлении представления и руководству БДИПЧ ОБСЕ.

Ранее сообщалось о том, в Государственной думе России высказались о проведении выборов в Молдавии. Так, депутат Михаил Шеремет охарактеризовал их понятием «государственный переворот».