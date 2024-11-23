Посол назвал неприемлемым задержание иранских студентов после драки в Казани

Задержание иранских студентов он назвал неприемлемым и призвал российские власти принять меры в отношении сотрудников правоохранительных органов. Об этом Джалали написал на своей странице в соцсети.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали раскритиковал действия российских полицейских, жестоко задержавших студентов республики за массовую драку в Казани.

Он также отметил, что контролирует ход расследования «неподобающего отношения» к иранским студентам и надеется на принятие соответствующих мер в отношении полицейских-нарушителей.

Напомним, массовая драка произошла у департамента внешних связей Казанского федерального университета. Вспыхнувший между двумя мужчинами конфликт перерос в массовую потасовку. В результате правоохранители задержали несколько иностранцев.

В пресс-службе МВД сообщили, что один из участников драки схватил полицейского и толкнул его. В связи с применением насилия в отношении представителя власти было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что Иран пообещал сохранить отношения с Россией в случае заключения сделки с Европой.