Посол оценил перспективу восстановления отношений Англии и России

Дипломат Андрей Келин высказался об отношениях России и Англии. По его словам, Москва готова рассмотреть любые предложения, поэтому все зависит от Лондона. По его словам, это британские власти стали инициаторами разрыва, если они так хотят, значит, так и будет. Россия готова обсудить варианты возобновления коммуникации, когда Британия станет смотреть на мировую обстановку более реально. Также посол отметил, что возобновлять отношения должна именно Англия, так как это она их разорвала.

Келин подчеркнул, что последствия такого разрыва бьют в первую очередь по самой Британии. Торговля с Россией в стране сократилась на 94%. Сейчас, по его словам, отношения стран находятся в замершем состоянии. Коммуникация ограничивается работой посольств в обеих странах.