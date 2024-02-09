Посол РФ в Таиланде прокомментировал историю с «Би-2»

По данным издания, Томихин заявил, что история с группой – нарушение иностранцами иммиграционного законодательства Таиланда, но не более этого. Напомним, что тайская полиция арестовала музыкантов во время концерта на Пхукете, обвинив в трудовой деятельности без соответствующего на то разрешения.

При этом, несмотря на привычную практику по депортации в страну, гражданами которой они являются, музыканты «Би-2» были депортированы в Израиль. Гражданами этой страны являются четыре музыканта из семи. Западные СМИ не обошли эту тему стороной, заявив, что если музыкантов вернули бы в Россию, то тут их ждало бы преследование за политическую позицию.