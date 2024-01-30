Посол РФ в Таиланде Томихин заявил, что консульство не просило выдворять «Би-2» из страны

В консульстве РФ в Таиланде ответили на обвинения в организации неприятностей для группы «Би-2». Ситуацию KP.RU описал посол Евгений Томихин.

Семерых участников рок-группы «Би-2» отправили в тайскую тюрьму за несанкционированный концерт. Существует вероятность, что задержанных депортируют в Россию, где их уже требуют наказать общественники.

По словам Томихина, посольство не причастно к жалобам на артистов. Однако он не отрицает, что все приезжие звезды должны получать рабочую визу для выступлений, а также разрешение Минкульта.

«Но главное то, о чем вы спросили: было ли обращение? Насколько мне известно, ни в посольство, ни в генконсульство никаких обращений не поступало. Даже с учетом того, что кто-то из наших соотечественников подлежит депортации», — отметил посол.

Напомним, что задержанными из коллектива российской рок-группы оказались все, кроме Левы* (Егор Бортник*) и Шуры (Александр Уман). Первый обладает гражданством Израиля, второй — гражданин Австралии.

Ранее сообщалось, что грозит задержанным участникам группы Би-2, которые оказались в тюрьме Таиланда.

*признан иностранным агентом в России.