Посол России в США объявил минуту молчания в Вашингтоне

Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев объявил минуту молчания во время мероприятия в российском посольстве в США, посвященному Дню Победы, сообщает РИА Новости.

«Объявляю минуту молчания в знак поминовения тех, кто не дожил до светлого Дня Победы, и всех тех, кто ее приближал на передовой, в тылу и в партизанских отрядах», - сказал он.

В торжественном мероприятии в российской дипломатической миссии приняли участие сотни человек, в том числе военнослужащие, блокадники Ленинграда, труженики тыла и послы иностранных государств в США.

Ранее сообщалось о том, что Вашингтон разочаровывает Москву больше, чем Россия — США.