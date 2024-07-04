НАТО гордится своей работой, которую осуществляет на протяжении уже 75 лет. Она проводит яркие PR-кампании, бросается яркими словами о своей деятельности и пытается показаться надежным и успешным союзом.

«Следует признать, что по части самопиара НАТО нет равных. Блок купается в самопочитании, представляя себя эдаким «гарантом безопасности» на трансатлантическом пространстве, миротворцем и исцелителем. Но если рассмотреть «миротворческие миссии» НАТО в недавнем прошлом, тут же становится очевидным, что миру они не принесли ничего, кроме смерти и разрушения», — отметил Любинский.

Однако эксперт напомнил, что именно НАТО устроили кошмар в Югославии и Афганистане. Это тысячи жизней, материальный ущерб, травма поколений. В Афганистане альянс вовсе провалил 20-летнюю «антитеррористическую операцию». Теперь организация на пути к новому провалу, следуя за указкой США.

Ранее сообщалось, что Франция может выйти из военного командования НАТО. Однако политологи в этом усомнились и привели ряд аргументов.