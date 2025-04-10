Посол США на Украине досрочно уволилась и готовится покинуть Киев

Информацию об отставке Бринк впервые опубликовали на канале CBS News 10 апреля. Там пояснили, что причиной стало необычное сочетание личных и политических проблем дипломата, в связи с чем ей нужно возвращаться с Украины в США, домой.

В этот же день о ситуации высказались в Госдепе. Там подтвердили, что Бринк подала в отставку. Она пробыла на посту долгий срок.

«Посол Бринк уходит в отставку. Она была послом там три года — это долгий срок в зоне боевых действий. Она возвращается домой. Мы желаем ей наилучшего», — заявил представитель Госдепартамента в своем заявлении.

Еще одной причиной для отставки в СМИ назвали череду увольнений в Агентстве США по международному развитию (USAID). Напомним, что Илон Маск и Дональд Трамп неоднократно критиковали структуру. Республиканец обвинил организацию в растрате средств налогоплательщиков: суммы уходили на проекты, не входящие в интересы США. В итоге Трамп распустил USAID, через которую в том числе проводили поддержку Украины.

Ранее Госдепартамент США уведомил Конгресс о реорганизации USAID.