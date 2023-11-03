Посол США в Киеве рассказала о необходимости помощи Украине спикеру Джонсону

Американский посол в Киеве Бриджет Бринк обсудила со спикером Майком Джонсоном необходимость продолжать оказывать помощь Украине. Об этом сообщает РИА Новости .

Джонсон оттягивает принятие запроса Белого дома о выплатах Украине и Израилю. На этот раз власти Америки запросили для Украины больше 60 миллиардов долларов. Представитель республиканцев предложил отдельный законопроект для поддержки Израиля, а также обещал отдельно обсудить в конгрессе продолжение помощи киевским властям.

Как рассказала дипломат Бринк, она поговорила со спикером о значении помощи Украине. Посол попыталась донести до Джонсона, что Киев выполняет важную миссию по прекращению агрессии России на просторах Европы. К чему пришли по время обсуждения дипломат и спикер, Бринк не сообщила.