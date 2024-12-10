Посольство РФ обвинило Лондон в гибели Дон Стерджесс в 2018 году
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Власти Великобритании несут ответственность за гибель 44-летней Дон Стерджесс в 2018 году, но не хотят это признавать, считают в посольстве РФ в Лондоне.
Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
По словам собеседника издания, британские власти решили в своих интересах использовать «инсценировку в Солсбери», когда отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
Сейчас Лондон пытается отвлечь внимание общественности от истории с отравлением Стерджесс.
Общественные слушания по делу о гибели Дон Стерджесс проходили в октябре 2024 года. Британка насмерть отравилась неизвестным веществом в июле 2018 года. Она умерла спустя несколько месяцев после того, как этим же, как считают в Британии, веществом отравились бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Ранее сообщалось о том, что в Великобритании опубликовали письменные показания Скрипаля по делу об отравлении.